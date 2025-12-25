أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الدولة على تهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الأجنبي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى الحوافز المقدمة للشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فقد جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عقدها طلعت مع لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور كبريات الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحث الاجتماع التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية ومراكز البيانات وحماية البيانات في إطار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار طلعت إلى تقدم مصر 47 مركزًا في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي لتعزز مكانتها ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالفئة "أ" وهي أعلى فئة في المؤشر وتصل إلى المركز 22 عالميا.

وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تحديث البرامج التدريبية بما يتواكب مع التطورات التي يشهدها سوق العمل من أجل تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل وتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل، داعيا الشركات العاملة في فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تقديم مقترحاتها بخصوص تطوير البرامج التدريبية وإدخال مجالات جديدة لتأهيل الكوادر المناسبة لتكون جاهزة للعمل في هذه الشركات.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في عقد جلسات خلال مرحلة إعداد مسودات القوانين المتعلقة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تعد بمثابة حوار مجتمعي للخروج بأحسن مسودة للقوانين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مسودة قانون تصنيف وتبادل البيانات وسيتم إجراء حوار مع أعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية لإبداء رأيهم قبل إرساله لمجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب.

وشدد طلعت على أن الحكومة حريصة على حماية البيانات وعدم استخدام أى برامج غير مرخصة في عمل الحكومة الرقمية، موضحًا أن الوزارة تدرس استخدام برامج مفتوحة المصدر بالإضافة إلى البرامج المنتجة من خلال شركات عالمية، كما تسعى لإقامة مراكز بيانات.