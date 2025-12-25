البهي: خفض المركزي لسعر الفائدة يخفف الأعباء على قطاع الصناعة

كتبت- آية محمد:

قال محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، لـ "مصراوي" إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة اليوم سيسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي.

قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم خفض سعر الفائدة بنسبة 1% للمرة الخامسة خلال 2025 إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

جاءت خطوة بعد أن خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها على الإطلاق لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بإجمالي 6.25%على 4 مرات تتوزع بواقع 2.25% في أبريل، و1% في مايو، و2% في أغسطس و1% في أكتوبر.

وأوضح البهي أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل أحد أبرز العوائق أمام التوسع الصناعي، سواء من خلال زيادة خطوط الإنتاج بالمصانع القائمة "التوسع الرأسي"، أو إقامة مصانع جديدة "التوسع الأفقي"، خاصة في ظل تآكل هوامش الربح نتيجة الأزمات المتلاحقة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الفوائد على الديون التي تتحملها المصانع حاليًا لا تقابلها أرباح حقيقية، وهو ما يدفع العديد من المستثمرين إلى العزوف عن ضخ استثمارات جديدة، مؤكدًا أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد ككل وليس الصناعة فقط، حيث سينعكس إيجابيًا على أنشطة الخدمات والتجارة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

ولفت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أن ارتفاع تكلفة الأموال في مصر مقارنة بالدول المنافسة يضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلي سواء في السوق الداخلية أو الخارجية، موضحًا أن أسعار الفائدة في الدول المنافسة لا تتجاوز 2 إلى 2.5% مقابل نسب مرتفعة في السوق المصرية، مما يرفع تكلفة التصنيع ويحد من فرص التصدير.

وأكد البهي أن الصناعة تُعد من القطاعات طويلة الأجل، حيث يستغرق إنشاء المصنع ما بين 3 و5 سنوات وهو ما يجعل ارتفاع الفائدة عبئًا مضاعفًا، حيث يتحمل المستثمر فوائد مرتفعة على القروض قبل بدء التشغيل وتحقيق أي عوائد، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعثر المشروعات قبل انطلاقها فعليًا.

اقرأ أيضًا:

ما أسباب الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين؟ خبراء يجيبون

80 % زيادة في أسعار الكركديه بالسوق

بعد ارتفاعه.. شعبة الخضروات: زيادة محتملة جديدة في سعر الليمون مع دخول رمضان