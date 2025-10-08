سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 8 أكتوبر 2025

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 6164 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6209 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5432 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4656 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 43463 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.