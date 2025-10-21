بعائد 14%.. كل ما تريد معرفته عن حساب "سوبر توفير" من البريد المصري

أطلق البريد المصري في نهاية العام الماضي حساب توفير "سوبر توفير" المخصص للأفراد، بعائد سنوي يبلغ 14% يضاف إلى رصيد الحساب في نهاية كل شهر.



ويمكن فتح الحساب من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والبالغ عددها أكثر من 4600 مكتب.



ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مميزات وشروط ورسوم فتح الحساب:



الشروط والرسوم:



الحد الأدنى للرصيد الافتتاحي للحساب: 300 جنيه.



رسوم فتح الحساب: 100 جنيه تحصل نقدًا.



المصاريف الإدارية السنوية: 200 جنيه.



لا يُسمح بسحب أي مبالغ من الرصيد قبل مرور 60 يومًا من تاريخ فتح الحساب.



مزايا الحساب:

الحصول على عائد شهري ثابت يضاف تلقائيًا إلى الرصيد.



إمكانية فتح أكثر من حساب باسم العميل نفسه.



فتح الحساب متاح للأبناء القصر من خلال ولي الأمر.



العائد:



عائد سنوي 14% يضاف إلى رصيد الحساب في نهاية كل شهر.



الحد الأدنى لاحتساب العائد: 50 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:



هدوء مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزات قياسية.. فما الأسباب؟

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ الشعبة تجيب



قفزة كبيرة في شحنات النفط البحرية مع اتساع الإنتاج وزيادة مسافات النقل





