كامل الوزير يوافق على مد صلاحية تسجيل إضافات الأعلاف إلى 5 سنوات

ترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.



جاء ذلك بحضور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحسب بيان الوزارة اليوم.



وخلال الاجتماع تم استعراض الطلب المقدم من مصنع المصرية الأمريكية لإضافات الأعلاف بشأن قصر مدة صلاحية تسجيل منتجات إضافات الأعلاف على ثلاث سنوات فقط من قبل الجهات المعنية بوزارة الزراعة في حين تصل إلى خمس سنوات في بعض الدول التي يتم التصدير إليها، إلى جانب طول فترة إجراءات التسجيل، وهو ما يؤثر سلباً على تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.



وتم التأكيد على أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أصدرت مؤخراً قراراً بمد صلاحية تسجيل إضافات الأعلاف من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتقليص مدة إجراءات التسجيل إلى عشرة أيام فقط، وذلك تيسيراً على منتجي ومصدري إضافات الأعلاف ودعماً لقدرتهم على النفاذ للأسواق الخارجية.



وتم توجيه المستثمر صاحب المصنع، ودعوة باقي المنتجين في هذا القطاع للتقدم بطلباتهم لوزارة الزراعة لاستكمال إجراءات تسجيل منتجاتهم من إضافات الأعلاف.



كما تناول الاجتماع الطلب المقدم من شركة الدقهلية للدواجن بشأن بطء إجراءات استخراج تراخيص بناء عنابر ومزارع الدواجن خارج الأحوزة العمرانية من المحليات في حين يتم استخراج ترخيص التشغيل لتلك المنشآت من وزارة الزراعة.



ووجّه الوزير المستثمر بالتقدم بطلب رسمي إلى وزارة التنمية المحلية لدراسة الموقف والرد على المجموعة الوزارية بشأن الجهة المختصة بإصدار تلك التراخيص.



كما وجه الوزير بدراسة إجراء تعديل تشريعي يتيح إما استخراج تراخيص البناء لمزارع الدواجن من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.