ساويرس: الذكاء الاصطناعي ليس فقاعة

كتب : أحمد الخطيب

06:54 م 04/01/2026

المهندس نجيب ساويرس

أكد نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، أن الذكاء الاصطناعي ليس فقاعة، موضحًا أن هذا السوق يهيمن عليه عدد محدود من الشركات، كما حدث في سوق الهواتف المحمولة حيث سيطرت أبل وسامسونج على الحصة الأكبر.

وأشار خلال حديثه مع العربية بيزنس اليوم، إلى أهمية القدرة النقدية في تحديد اللاعبين المسيطرين على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

في وقت سابق أوصى نجيب ساويرس الشباب الباحثين عن فرصة عمل بإتقان التعامل مع الذكاء الاصطناعي بعد أن شرطا أساسيا للبقاء في سوق العمل وليس خيارا إضافيا مؤكد أنه لا يتقن استخدام الذكاء الاصطناعي سيجد صعوبة في العثور على وظيفة خلال السنوات المقبلة.

وأشار ساويرس إلى أن من يمتلك أكبر سيولة سيكون قادرًا على التحكم في سوق الذكاء الاصطناعي إذ يوفر فرصة لدول الخليج لتوظيف مواردها المالية ووضع شروطها في القطاع، لضمان استفادة الأجيال القادمة من هذه التكنولوجيا.

