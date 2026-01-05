بنحو 1%.. انخفاض أسعار النفط بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي



وكالات

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين، عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عملية عسكرية أمريكية، ووسط نية واشنطن استغلال احتياطات النفط الخام الهائلة في البلاد.

وقرابة الساعة 23,00 بتوقيت جرينتش الأحد "08,00 بتوقيت طوكيو"، انخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0,70 % إلى 56,92 دولارا وسعر برميل خام برنت بحر الشمال 0,63 % إلى 60,37 دولارا، وفقا لما ذكرته الغد.