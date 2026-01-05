خبير اقتصادي: توقيت عملية فنزويلا متعمد لهذا السبب

أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن توقيت العملية الأمريكية في فنزويلا والضربات على المفاعلات النووية الإيرانية لم يكن عشوائيًا، مشيرًا إلى أن اختيار نهاية الأسبوع جاء متعمدًا لتجنب أي تحركات حادة أو ذعر في الأسواق العالمية التي تعاود عملها غدًا.

وقال أنيس في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل تنفيذ تصرفاته العنيفة خلال الإجازات الأسبوعية.

وأضاف الخبير الاقتصادي محمد أنيس، أن أكبر مخاوف ترامب في هذه المرحلة هو ارتباك الأسواق وفقدان الثقة الاقتصادية.

وتابع أنيس، أن التأثير الفوري لعملية فنزويلا على أسعار النفط سيكون محدودًا ومنضبطًا، مؤكدًا أنه لن يحدث تغيير كبير في حجم الإنتاج الفنزويلي حاليًا سواء سلبًا أو إيجابًا.

وأكد أنيس أن الشركات الأمريكية ستدخل السوق الفنزويلية وتعمل على زيادة الإنتاج تدريجيًا، مشيرًا إلى أن التأثير الحقيقي سيظهر على المدى المتوسط بزيادة المعروض العالمي من النفط.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية ستدفع أسعار الذهب والمعادن النفيسة للارتفاع، لكن ليس فوريًا، متوقعًا أن يبرز هذا التأثير بوضوح أكبر خلال عام 2027 كملاذ آمن في أوقات التوتر وعدم اليقين.