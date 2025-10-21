ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 90 جنيهًا، بحلول التعاملات الصباحية الثلاثاء 21-10-2025، مقارنة بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3913 جنيهًا للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5031 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5890 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6708 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 46960 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 67080 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 208618 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 335400 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.67% إلى نحو 4326 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج