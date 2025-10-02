قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1% اليوم، لن يؤثر بشكل مباشر على قطاع الدواجن، موضحًا أن طبيعة هذا القطاع تختلف عن غيره لكونه قطاعًا خاصًا بنسبة 100%، لا يعتمد في الأساس على آليات الاقتراض أو أدوات الادخار البنكي.

وأوضح السيد أن التأثير الوحيد الممكن يتعلق بالمستثمرين الأفراد الذين يلجؤون للحصول على قروض مصرفية لتمويل مشروعاتهم داخل القطاع، وهؤلاء يستفيدون من قرارات تثبيت أو خفض الفائدة لأنها تخفف من تكلفة التمويل عليهم، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا الأثر يظل محدودًا وفرديًا، ولا يمكن تعميمه على السوق بأكمله.

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن العامل الأكثر حسماً في تحديد مسار القطاع هو سعر صرف الدولار، باعتباره المؤثر الرئيسي على تكلفة مدخلات الإنتاج، لاسيما أن نحو 90% من مكونات الأعلاف يتم استيرادها من الخارج، وفي مقدمتها الذرة الصفراء وفول الصويا.

وأشار إلى أن أي انخفاض في سعر الدولار ينعكس فورًا على تراجع تكلفة استيراد هذه المكونات، وبالتالي يسهم في خفض أسعار الأعلاف والكتاكيت، وهو ما يخفف الضغط عن المربين ويتيح استقرارًا نسبيًا في أسعار الدواجن المطروحة بالأسواق.

وأضاف السيد أن الوضع الراهن يعكس تحسنًا نسبيًا، حيث ساعد السعر الحالي للدولار على تراجع أسعار الأعلاف التي تتراوح حاليًا بين 17 و22 ألف جنيه للطن، فضلًا عن انخفاض سعر الكتكوت ليصل إلى نحو 17 جنيهًا، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا يساهم في استقرار السوق وتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك.