بعد اتفاقية غزة.. هل تأثرت البورصة المصرية إيجابيًا؟ خبراء توضح

شهد أداء البورصة المصرية على مدار جلسات الأسبوع الحالي تحركات ضئيلة سواء في حالة الارتفاع أو الانخفاض، ليتحرك المؤشر الرئيسي للبورصة في نطاق عرضي غير مبالي للأحداث الإيجابية على نطاق المنطقة الاقليمية، وبرر خبراء أسواق المال الذين تحدثوا لـ "مصراوي" أن أداء البورصة يعد طبيعيًا وصحيًا مدفوعًا بعاملين هما الأحداث العالمية –نظام التعريفة الجمركية – ووصول المؤشر الرئيسي للبورصة لمستوى مقاومة عنيف.

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالأمس، "اتفاق وقف الحرب في غزة" ضمن مراسم قمة شرم الشيخ، بجانب كل من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وافتتح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 الأسبوع الحالي –أى جلسة الأحد - عند مستوى 37376 نقطة ليغلق عند مستوى 37459 نقطة بختام جلسة اليوم، أي بزيادة 83 نقطة.

وأوضح محمد كمال، عضو شعبة الأوراق المالية بالاتحاد المصري للغرف التجارية، أن أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي يعد طبيعيًا وصحيًا.

وبرر كمال، هذا الأداء إلى أن الأسواق العالمية والعربية تشهد حاليًا ضغوطًا قوية بسبب التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما انعكس على أداء معظم الأسواق.

وأشار كمال، إلى أن الصناديق العربية والأجنبية تحاول تقليص خسائرها من خلال إعادة هيكلة محافظها في السوق المصري.

وأوضح كمال، أن العامل الآخر المسبب لتلك التحركات المحدودة للبورصة، يعود إلي أن المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 وصل إلى مستويات غير مسبوقة عند حدود 37.500 نقطة، وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى تنفيذ عمليات جني أرباح بعد تحقيق مكاسب تتجاوز الألف نقطة خلال عدة جلسات، معتبرًا أن هذا السلوك طبيعي ويدعم استقرار السوق على المدى المتوسط.

وأشار كمال، إلى أن مستوى المقاومة الحالي للمؤشر يقع عند 37600 ألف نقطة، مؤكدًا أن اختراقه سيؤهل المؤشر للتحرك نحو مستويات 38200 نقطة ثم 40 إلى 41.500 نقطة قبل نهاية العام.

واتفق معه ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، حول أن الأداء الهادئ للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي يعد أمرًا طبيعيًا.

وأرجع عمارة، هذا الأداء إلى أن البورصة تأثرت جزئيًا بحالة التذبذب التي تشهدها الأسواق العالمية والخليجية مؤخرًا، على خلفية ارتفاع أسعار الذهب وتوقعات خفض الفائدة عالميًا بالإضافة إلى أن وصول المؤشر الرئيسي للبورصة لمستوى مقاومة عنيفة عند 37500 نقطة.

وأشار عمارة، إلى أن السوق المحلي للتمكن من كسر نقطة مقاومته العنيفة ينتظر محفزًا اقتصاديًا مباشرًا وليس سياسيًا، مثل بدء طرح بنك القاهرة في البورصة، وهو ما من شأنه جذب شرائح جديدة من المستثمرين وضخ سيولة إضافية بالسوق.

وأضاف عمارة، أن أحجام التداول اليومية تشهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، إذ بلغ متوسط التداول نحو 6 مليارات جنيه يوميًا، وهو ما يعكس دخول سيولة جديدة تستخدم في بناء مراكز مالية تدريجية استعدادًا لدورة صعود جديدة.

وتوقع رئيس إيجل للاستشارات المالية، أن تشهد البورصة تحركات إيجابية تدريجية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى إمكانية ارتفاع المؤشر بنحو ألف نقطة إضافية قبل نهاية العام حال استمرار الأجواء الاقتصادية المستقرة وتفعيل خطط الطروحات الحكومية.

