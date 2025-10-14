انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بمحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 14-10-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3686 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4740 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5530 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6320 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 44240 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63200 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 196552 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 316000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.