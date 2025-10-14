ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.13 % عند مستوى 37459 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17 %، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 370.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 12.6 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 357.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.08 % عند مستوى 37409 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.