وزير المالية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد قريبًا

كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ «يَشم نَفسه ويتحسن»، والقطاع الخاص يتحرك بقوة، وقد استحوذ على ٦٠٪ من الاستثمارات.

وأوضح في بيان له اليوم أن موقفنا الاقتصادي والمالي جيد ويتحسن، وقد حققنا نتائج كثيرة أفضل من المستهدف.

وأضاف في حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أدارته د. رباب المهدي أستاذ العلوم السياسية، إننا نتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، قريبًا.

وأوضح أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض ١٠٪ خلال عامين، وفي نفس الوقت ارتفع بنحو ٧٪ من الناتج بباقي الدول الناشئة.

وأشار إلى أن وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، وأن الدين الخارجي للموازنة انخفض ٣ مليارات دولار خلال عامين، ونعمل ونستهدف مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين،

أكد أن التعامل مع تحسين وخفض مؤشرات المديونية كأولوية للدولة يعكس تناغم السياسات والأولويات، لافتًا إلى نتبنى سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص بتخفيف الأعباء والتيسير على المستثمرين.