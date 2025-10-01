إعلان

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد الخطيب:

10:27 ص 01/10/2025

أسعار الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض متوسط أسعار الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 93.49 جنيه، بتراجع 54 قرشًا، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 74.54 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 112.07 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدواجن الدواجن الدواجن البلدي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
بث مباشر.. جلسة النواب لمناقشة اعتراض الرئيس على مواد بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي في البرلمان لإلقاء بيان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة