كتبت منال المصري

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع توقعات البقاء على الحياة خلال 2025 للمسنين من 60 عاما إلى فوق على المستوى العالمي والمحلي بمناسبة اليوم العالمي للمسنين

ويحتفل العالم باليوم العالمي للمسنين يوم الأول من أكتوبر من كل عام والذي حددته الأمم المتحدة في اجتماعها يوم 14 ديسمبر عام 1990.

وأكد الجهاز في بيان له اليوم إلى أهم المؤشرات المتعلقة بالمسنين 60 سنة فأكثر في مصر ما يلي:

تم اعتبار أن العمر 60 سنة فأكثر هو عمر المسنين في مصر وذلك أخذا في الاعتبار أن سن التقاعد عن العمل الحالي في مصر هو 60 سنة

أولا- وفقا لتقديرات السكان في 1 7 2025

ارتفع عدد المسنين من 9.3 مليون مسن بنسبة 8.8 من إجمالي السكان عام 2024 ليصل إلى حوالي 9.8 مليون مسن بنسبة 9.1 من إجمالي السكان عام 2025

بلغ عدد المسنين الذكور 4.8 مليون بنسبة 8.5 من إجمالي السكان الذكور بينما بلغ عدد المسنات الإناث 4.9 مليون بنسبة 9.4 من إجمالي السكان الإناث عام 2025

ارتفع توقع البقاء على قيد الحياة للذكور من 69.1 سنة لعام 2024 إلى 69.4 سنة لعام 2025 وارتفع للإناث من 74.1 سنة لعام 2024 إلى 74.4 سنة لعام 2025

تم تقدير توقع البقاء على قيد الحياة لإجمالي الجمهورية وفقا للإسقاطات السكانية 2022 2072

ثانيا- وفقا لبيانات مسح القوى العاملة 2024

بلغ عدد المسنين المشتغلين حوالي 1.3 مليون مسن بنسبة 14.4 من إجمالي المسنين

انخفاض نسبة الأمية بين المسنين من 53.2 لعام 2022 إلى 52.4 لعام 2024 39.0 من إجمالي ذكور المسنين 66.6 من إجمالي إناث المسنات بينما كانت النسبة للحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى بين المسنين 10.1 عام 2024 14.0 من إجمالي ذكور المسنين 6.0 من إجمالي إناث المسنات

48.0 من المسنين المشتغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك 18.5 يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة

ثالثا- وفقا لنشرة المواليد والوفيات عام 2024

انخفاض معدل الوفيات بين المسنين من 44.9 لعام 2022 إلى 41.8 لعام 2024 لكل 1000 من السكان المسنين

انخفاض معدل وفيات المسنين الذكور من 46.3 لعام 2022 إلى 43.3 لعام 2024 لكل 1000 من السكان المسنين الذكور

انخفاض معدل وفيات المسنين الإناث من 43.4 لعام 2022 إلى 40.3 لعام 2024 لكل 1000 من السكان المسنين الإناث

رابعا- وفقا لنشرة الزواج والطلاق بيانات أولية عام 2024

بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.1 من إجمالي العقود

بلغت نسبة إشهادات الطلاق للمسنين 10.5 من إجمالي إشهادات الطلاق

المسنين حول العالم

توقعت إحصاءات الأمم المتحدة ارتفاع عدد المسنين في العالم من مليار نسمة في عام 2019 إلى مليار وأربعمائة مليون نسمة بحلول عام 2030 متجاوزين بذلك عدد الشباب



وسوف يتجلى هذا النمو بشكل كبير في البلدان النامية مما يحتم التصدي لتحديات الشيخوخة بمنظور إنساني توقعت أيضا أنه بحلول 2050 سيكون شخص من كل ستة أشخاص في العالم قد تجاوز 65 عاما