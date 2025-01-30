خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الدواجن والبيض وارتفاع الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار البيض والدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يعاود الارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والصلب بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

انخفاض البيض البلدي اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض زيت عباد الشمس.. تعرف على أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم

ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور الخميس

بعد قرار الفيدرالي.. قفزة في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الخميس