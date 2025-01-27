تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 27 يناير

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4378 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4423 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3870 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3317 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30960 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.