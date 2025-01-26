انخفاض مفاجئ في سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية الأحد

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2573 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3308 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3860 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4411 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب نحو 30880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.57 % إلى نحو 2770 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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