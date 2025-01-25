سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 25 جنيها في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2557 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3288 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3835 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4383 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب نحو 30680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.57 % إلى نحو 2770 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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