خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار اللحوم والذهب وانخفاض الحديد والدواجن

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار اللحوم، والبيض، والجبن، والكوسة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار الحديد، والدواجن، والعدس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع اللحوم والجبن والفول وانخفاض العدس بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة