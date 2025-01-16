خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الحديد والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد والدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الخميس

10 جنيهات زيادة في الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض اللحوم والزيت.. أسعار السلع الأساسية الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس