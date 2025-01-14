توقيع اتفاقيتين بين مجموعة القحطاني السعودية وشركات إنبى وبتروجت وتنمية للبترول

كتبت- دينا كرم:

شهد كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين خاصة بالتعاون بين مجموعة القحطاني، وعدد من شركات قطاع البترول المصري، متمثلة في شركات تنمية للبترول، الشركة الهندسية للصناعات البترولية والبتروكيماوية (إنبي)، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت) .

وتهدف هذه الاتفاقيات، وفق بيان الوزارة اليوم، إلى تشكيل تحالف استراتيجي وتعاون تجاري كلاً في مجال خبرته وتخصصه، كما تهدف إلى التعاون في جميع أنحاء دول الشرق الأوسط وأفريقيا لتطوير مشروعات الهندسة والتوريد والبناء في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية والصناعة بشكل عام.

ووقع الاتفاقية الاولى مصطفى آمين عامر، رئيس شركة تنمية للبترول، و عبد الهادي طارق القحطاني رئيس شركة PWS .

ووقع الاتفاقية الثانية وليد لطفى، رئيس شركة بتروجت، ووائل لطفى رئيس شركة إنبى وعبد الهادي طارق القحطاني، رئيس شركة PWS.

وجاء توقيع الاتفاقيات، خلال لقاء الوزير مع طارق القحطاني رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد الهادي القطحاني، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض "اكتفاء" بالسعودية، وذلك بحضور معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب شئون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

وهذا اللقاء يأتي استكمالا للقاءات التي تمت خلال الأشهر الماضية، حيث أكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال التعدين خاصة أنه يشهد تطورا كبيرا في مصر، بجانب التعاون مع شركات القطاع المصري في مجال الطاقة، وبحث سبل زيادة الاستثمار وفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية.