انخفاض أسعار العدس والدواجن.. أسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء بالأسواق

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار العدس، والدواجن، والجبن الابيض والرومي، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.34 جنيه، بتراجع 27 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 58.03 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.65 جنيه، بزيادة 17 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 86.59 جنيه، بزيادة 1.77 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.44 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.87 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 64.36 جنيه، بتراجع 2.15 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.35 جنيه، بزيادة 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 107.57 جنيه، بزيادة 4.75 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 397.69 جنيه، بزيادة 83 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 99.34 جنيه، بتراجع 1.76 جنيه

كيلو الأرز السائب: 28.38 جنيه، بتراجع 16 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 46.06 جنيه، بتراجع 24 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 132.38 جنيه، بتراجع 4.75 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 257.21 جنيه، بتراجع 6.69 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.99 جنيه، بتراجع 95 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 98.38 جنيه، بتراجع 7.17 جنيه.