سعر الذهب اليوم السبت في مصر بتعاملات المساء

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول تعاملات المساء، عند مستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب زاد بنحو 20 جنيها، بمنتصف التعاملات، مقارنة بأسعاره في الصباح.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2066 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 3543 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها الاثنين المقبل.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2294, دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات أمس الجمعة، بانخفاض 3.46%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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