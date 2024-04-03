رئيس هيئة الاستثمار يفتتح توسعات الشركات التركية بالعاشر من رمضان

كتبت- منال المصري:

افتتح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصالح موتلو شين، السفير التركى فى مصر، عددا من خطوط الإنتاج والتوسعات لشركات تركية بمدينة العاشر من رمضان.

وبحسب بيان لهيئة الاستثمار، تم افتتاح المصنع الجديد لشركة "جيد تكستايل" بمدينة العاشر من رمضان، لإنتاج المنسوجات والملابس الرياضية، ليصبح إجمالي عدد مصانع الشركة خمسة مصانع تضم نحو 300 خط إنتاج في محافظات الشرقية والإسكندرية والإسماعيلية، باستثمارات تتجاوز 250 مليون دولار، وتعمل جميعها تحت مظلة منظومة المناطق الحرة.

وقال سليم شانكايا، الرئيس التنفيذي لشركة "جيد تكستايل"، إن توسعات الشركة ستؤدي إلى زيادة قيمة صادرات الشركة من 100 مليون دولار حاليا إلى 190 مليون دولار، وتوفير 20 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 9 آلاف حاليا.

وقام حسام هيبة، وفق البيان، بزيارة مصنع شركة "كيرفن" المتخصصة في تصنيع الحلويات والذي تم تأسيسه بشراكة مصرية تركية لتعزيز التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية، وجاء تدشين المصنع في ضوء التحديات التي شهدها الاقتصاد المحلي والعالمي ما يؤكد التزام الشركة بدعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم مبيعات الشركة 75 مليون دولار والمساهمة بشكل كبير في فتح آفاق جديدة للتصدير إلى دول إفريقيا والعالم العربي، حيث تقوم الشركة بتصدير نحو 70% من إنتاجها، بحسب البيان.

وتوفر شركة "كيرفن" فرصاً لسلاسل الإمداد والمصنعين المحليين لتصدير منتجاتهم، وفتح أسواق جديدة مما يُساهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وتُخطط "كيرفن" لزيادة استثماراتها في مصر بشكل كبير، حيث تعتزم إضافة أكثر من 12 خط إنتاج جديد في مصنعها خلال السنوات القادمة.

وقد قامت الشركة بمضاعفة حجم استثماراتها الموجهة إلى مصر ليصل إلى 50 مليون دولار بحلول 2026، بحسب البيان.