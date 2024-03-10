سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يهبط 50 جنيها ببداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بقيمة 50 جنيها مع بداية التعاملات، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2117 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2721 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3175 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3629 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 25400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 2179 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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