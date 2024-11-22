سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

صعد سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات اليوم الجمعة، وزاد الجرام بنحو 45 جنيهًا، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 2516 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3235 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3775 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4314 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30200 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.24% إلى نحو 2703 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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