خريطة الأسعار: انخفاض الدواجن والبيض والحديد وارتفاع اللحوم والذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض والحديد، والزيت، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، و أسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

9 جنيهات لكيلو الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

78 جنيها لكيلو البلطي..أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد

ارتفاع اللحوم وانخفاض الزيت والجبن الأبيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

عيار 21 سجل 3765 جنيها.. سعر الذهب يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد