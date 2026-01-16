إعلان

ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

11:24 ص 16/01/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الفلفل الرومي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 16-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 و10 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 11 و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و26 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة أسعار الخضروات والفاكهة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للمرة الأولى.. مشارك بـ"دولة التلاوة" يتلو قرآن الجمعة على الهواء من "العزيز
أخبار مصر

للمرة الأولى.. مشارك بـ"دولة التلاوة" يتلو قرآن الجمعة على الهواء من "العزيز
هل زار سيدنا النبي مصر في رحلة الإسراء؟.. عميد كلية الدعوة يجيب
أخبار

هل زار سيدنا النبي مصر في رحلة الإسراء؟.. عميد كلية الدعوة يجيب
بطل "الغاوي".. وفاة الفنان محمد الإمام بشكل مفاجئ
زووم

بطل "الغاوي".. وفاة الفنان محمد الإمام بشكل مفاجئ
توفى عن 29 عاما.. 10 معلومات عن الفنان محمد الإمام بطل مسلسل"الغاوي"
زووم

توفى عن 29 عاما.. 10 معلومات عن الفنان محمد الإمام بطل مسلسل"الغاوي"

كارولين عزمي أنيقة وهيدي كرم بفستان قصير.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

كارولين عزمي أنيقة وهيدي كرم بفستان قصير.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)
- سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة