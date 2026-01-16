مع "توتا وأوس أوس" هدى الإتربي تنشر صورا من كواليس فيلم "101 مطافي"

إعداد- سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

يارا السكري

شاركت الفنانة يارا السكري، متابعيها صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شتوية أنيقة.

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير.

آية سليم

ظهرت الفنانة آية سليم، بإطلالة كاجوال، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

ويل سميث

ظهر النجم العالمي ويل سميث أثناء زيارته لمنطقة الأهرامات بالجيزة، ونشر منظم الحفلات ربيع مقبل الصورة عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق: "أشياء عظيمة قادمة مع ويل سميث".

رامي صبري

ظهر الفنان رامي صبري مع زوجته شيري عادل وهما يؤديان مناسك العمرة، ونشرت شيري الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نادية الجندي

شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها صورًا جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس رياضية.

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي، صورة لها من أحدث ظهور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شتوية أنيقة ارتدت خلالها جاكيت فرو باللون البيج ونسقت معه بنطلون جينز.

نادين الراسي

ظهرت الفنانة نادين الراسي بملامح رجولية واعتمدت قصة شعر الـ "Boy Cut"، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

طه دسوقي

شارك الفنان طه دسوقي، متابعيه صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وهو يمارس رياضة البولينج.