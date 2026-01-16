إعلان

كارولين عزمي أنيقة وهيدي كرم بفستان قصير.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : سهيلة أسامة

12:30 ص 16/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    طه دسوقي
  • عرض 9 صورة
    نادية الجندي بإطلالة شبابية
  • عرض 9 صورة
    نادين الراسي في أحدث ظهور لها
  • عرض 9 صورة
    رامي صبري وزوجته يؤيدان مناسك العمرة
  • عرض 9 صورة
    ويل سميث وربيع مقبل
  • عرض 9 صورة
    هيدي كرم بفستان قصير
  • عرض 9 صورة
    بإطلالة شتوية أنيقة كارولين عزمي تخطف الأنظار
  • عرض 9 صورة
    يارا السكري تألق بالأسود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إعداد- سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

يارا السكري

شاركت الفنانة يارا السكري، متابعيها صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شتوية أنيقة.

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير.

آية سليم

ظهرت الفنانة آية سليم، بإطلالة كاجوال، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

ويل سميث

ظهر النجم العالمي ويل سميث أثناء زيارته لمنطقة الأهرامات بالجيزة، ونشر منظم الحفلات ربيع مقبل الصورة عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق: "أشياء عظيمة قادمة مع ويل سميث".

رامي صبري

ظهر الفنان رامي صبري مع زوجته شيري عادل وهما يؤديان مناسك العمرة، ونشرت شيري الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نادية الجندي

شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها صورًا جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس رياضية.

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي، صورة لها من أحدث ظهور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شتوية أنيقة ارتدت خلالها جاكيت فرو باللون البيج ونسقت معه بنطلون جينز.

نادين الراسي

ظهرت الفنانة نادين الراسي بملامح رجولية واعتمدت قصة شعر الـ "Boy Cut"، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

طه دسوقي

شارك الفنان طه دسوقي، متابعيه صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وهو يمارس رياضة البولينج.

لقطات نجوم الفن يارا السكري هيدي كرم آية سليم ويل سميث رامي صبري نادية الجندي كارولين عزمي نادين الراسي طه دسوقي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تهتك في الرئة ويحتاج لتدخل جراحي".. التقرير الطبي لإصابة طفل دهسه سائق
حوادث وقضايا

"تهتك في الرئة ويحتاج لتدخل جراحي".. التقرير الطبي لإصابة طفل دهسه سائق
استقالة حكومة اليمن وتكليف شائع الزنداني بتشكيل حكومة جديدة
شئون عربية و دولية

استقالة حكومة اليمن وتكليف شائع الزنداني بتشكيل حكومة جديدة
نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
شئون عربية و دولية

نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
أمن القاهرة يكشف كواليس مشاجرة بالسلاح في التجمع
حوادث وقضايا

أمن القاهرة يكشف كواليس مشاجرة بالسلاح في التجمع
"توفت بعد ابنتها بيوم".. حمزة العيلي يعلن وفاة والدة مايا عجيزة
زووم

"توفت بعد ابنتها بيوم".. حمزة العيلي يعلن وفاة والدة مايا عجيزة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات