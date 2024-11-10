إعلان

انخفاض الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

10:23 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الاسمنت، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37300 جنيه، بتراجع 342.86 جنيه.

سعر طن حديد عز : 39280.77 جنيه، بتراجع 84.23 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3020.77 جنيه، بزيادة 143.77 جنيه.

أسعار الحديد أسعار الحديد والأسمنت أسعار الأسمنت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
9 جنيهات لكيلو الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

إعلان

إعلان

أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة والعظمى بالقاهرة 24
الإيجار القديم.. كيف تفاعل أطراف القانون الثلاث "الملاك والمستأجر والمشرع" مع حكم الدستورية "التاريخي"؟
وكيل "إسكان النواب" لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا