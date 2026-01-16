لقب ثان ينتظر أحدهما.. المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا

يستعد المنتخب المغربي، متسلحا بجماهيره، منتخب السنغال، في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد مباراتين مثيرتين في نصف النهائي.

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي أمم أفريقيا، بعد الفوز على نيجريا بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، فيما حجز منتخب السنغال مقعده في النهائي، بعد الفوز على منتخب مصر، بهدف نظيف.

ووصل منتخب المغرب إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، لأول مرة منذ رفع الكأس على أرضهم في عام 1976، بينما وصل منتخب السنغال للنهائي 3 مرات، وفاز بنسخة وحيدة عام 2021.

موعد نهائي كأس الأمم الأفريقية

ستُقام المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال، في التاسعة مساء يوم الأحد 18 يناير على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

أرقام تاريخية عن مباراة المغرب والسنغال

يشهد نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، العديد من الأرقام القياسية، جاءت كالآتي:

- يخوض منتخب السنغال نهائي أمم أفريقيا للمرة الرابعة في مسيرته، بعد نسخ 2002 و2019 و2021.

- يخوض منتخب المغرب نهائي أمم أفريقيا للمرة الثانية له بعد نسخة 2004.

- توج منتخبا المغرب والسنغال بلقب وحيد من كأس الأمم الأفريقية.

- يلتقي منتخبا المغرب والسنغال لأول مرة في أمم أفريقيا.

- التقى المنتخبان 19 مرة من قبل في تصفيات كأس العالم وأمم أفريقيا للمحليين وبطولات ودية.

- فاز منتخب السنغال على المغرب 3 مرات.

- تفوق منتخب المغرب على السنغال 11 مرة.

