توفى عن 29 عاما.. 10 معلومات عن الفنان محمد الإمام بطل مسلسل"الغاوي"

كتب : هاني صابر

11:24 ص 16/01/2026 تعديل في 12:05 م
    غادة عادل ومحمد الامام
    محمد الامام ومحمود البزاوي
    محمد الامام مع الفنانين
    الفنان محمد الامام (2)
    الفنان محمد الامام (1)

كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الفنان محمد الإمام أحد أبطال مسلسل"الغاوي" وذلك بشكل مفاجئ.

وأعلن خبر وفاته المخرج سامح بسيوني، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "أدعوا للفنان محمد الإمام بالرحمة والمغفرة، رحمة الله عليك يا حبيبي يا مبدع يا موهوب.. كان مثال للأخلاق والاحترام، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونستعرض لكم معلومات عن الفنان محمد الإمام في السطور التالية:

- من مواليد محافظة الإسكندرية.

- عمره 29 عاما.

- من مواليد 1 أكتوبر 1996.

- درس بكلية التمريض.

- التحق بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج.

- ظهر في العديد من الإعلانات.

- شارك في برنامج "أيمن وسكر" عام 2023.

- رصيده الفن من الأعمال الفنية وصل لـ 11 عملا.

- لم يشارك في مسيرته الفنية بالسينما إلا في فيلم واحد فقط وهو "فضل ونعمة" عام 2022 .

- من أبرز أعماله مسلسل "حضرة العمدة"، و"لانش بوكس"، و"مسار إجباري" و"حسبة عمري" و"قلبي ومفتاحه" و"منتهي الصلاحية"و "روز وليلى".

- يعد مسلسل "الغاوي" آخر مشاركاته الفنية وعرض في موسم دراما رمضان 2025.

محمد الإمام مسلسل الغاوي

