تفوقت على نسخة مصر.. رقم قياسي في كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : هند عواد

11:28 ص 16/01/2026
سجلت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، رقماً قياسياً جديداً في عدد الأهداف المسجلة، إذ كسرت الرقم السابق بـ18 هدفا.

وأحرزت المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025، 120 هدفا، لتصبح النسخة الحالي الأعلى تسجيلا للأهداف.

وكان الرقم القياسي مسجلا باسم نسخة 2019، التي أقيمت في مصر، وشهدت تسجيل 102 هدفا.

وسجلت منتخبات السنغال ونيجيريا والمغرب وكوت ديفوار، أكبر عدد من الأهداف، ويتصدر القائمة المغربي إبراهيم دياز، بـ5 أهداف.

ويتبعه المصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين، إذ سجل كل منهما أربعة أهداف، ومع مشاركة كلا اللاعبين في مباراة تحديد المركز الثالث، لا يزال لقب هداف كأس الأمم متاحاً.

