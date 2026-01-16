تفوقت على نسخة مصر.. رقم قياسي في كأس الأمم الأفريقية 2025

لاعب الأهلي يقترب من الرحيل إلى الدوري المجري

لقب ثان ينتظر أحدهما.. المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا

"نجري محادثات معه".. سلوت يتحدث عن محمد صلاح بعد خسارة أمم أفريقيا

سجلت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، رقماً قياسياً جديداً في عدد الأهداف المسجلة، إذ كسرت الرقم السابق بـ18 هدفا.

وأحرزت المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025، 120 هدفا، لتصبح النسخة الحالي الأعلى تسجيلا للأهداف.

وكان الرقم القياسي مسجلا باسم نسخة 2019، التي أقيمت في مصر، وشهدت تسجيل 102 هدفا.

وسجلت منتخبات السنغال ونيجيريا والمغرب وكوت ديفوار، أكبر عدد من الأهداف، ويتصدر القائمة المغربي إبراهيم دياز، بـ5 أهداف.

ويتبعه المصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين، إذ سجل كل منهما أربعة أهداف، ومع مشاركة كلا اللاعبين في مباراة تحديد المركز الثالث، لا يزال لقب هداف كأس الأمم متاحاً.

اقرأ أيضًا:

"زلزال الأرض مستمر".. الزمالك يتحرك للخروج من أزمة ديون المستثمرين



رقم ضخم.. كم تبلغ ثروة ياسين بونو حارس منتخب المغرب؟



