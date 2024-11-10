عيار 21 سجل 3765 جنيها.. سعر الذهب يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 20 جنيها، بمنتصف التعاملات في السوق المحلية، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2510 جنيهات للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3227 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3765 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4303 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.81 % إلى نحو 2685 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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