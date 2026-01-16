إعلان

دبلوماسي: حلفاء أمريكا بالشرق الأوسط حثوا ترامب على إرجاء ضرب إيران

كتب : مصراوي

11:58 ص 16/01/2026

دونالد ترامب

واشنطن- (أ ب)

حث العديد من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرجاء توجيه ضربات ضد إيران بسبب القمع الدموي الذي تمارسه الحكومة ضد المتظاهرين، وذلك وفقا لدبلوماسي عربي مطلع على الأمر.

وقال الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الحساسة، إن كبار المسؤولين من مصر وعمان والمملكة العربية السعودية وقطر أثاروا مخاوف خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية من أن التدخل العسكري الأمريكي من شأنه أن يهز الاقتصاد العالمي ويزعزع استقرار منطقة مضطربة بالفعل.

وانخفضت أسعار النفط يوم الخميس حيث بدت الأسواق وكأنها لاحظت تغير نبرة ترامب كإشارة إلى الميل بعيدا عن مهاجمة إيران بعد أيام من إطلاق تهديدات شديدة اللهجة لطهران بسبب قمعها الوحشي.

ومع ذلك، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الخميس أن "جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة" بالنسبة لترامب في تعامله مع إيران.

وقالت ليفيت: "الحقيقة هي أن الرئيس ترامب وحده هو الذي يعرف ما سيفعله، وفريق صغير جداً من المستشارين مطلعون على تفكيره بشأن ذلك". وأضافت: "إنه يواصل مراقبة الوضع على الأرض في إيران عن كثب".

