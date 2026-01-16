إعلان

"قفص الفراخ موّته".. مصرع بائع متجول بحادث على شريط القطار بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

12:08 م 16/01/2026

إسعاف - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية - أحمد الباهي:

لقى بائع دجاج متجول مصرعه صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحادث على شريط السكة الحديد أثناء توقف القطار بين محطتي كوم مازن وطنوب بنطاق مركز تلا بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وقال شهود عيان لموقع "مصراوي": إن البائع المعروف باسم "أبو كامل"، وهو من صعيد مصر، كان يتجول بين قرى مركز تلا منذ سنوات لبيع الدجاج.

وأضاف الشهود أن الحادث وقع أثناء توقف القطار في الساعة السابعة صباحًا، حين نزل البائع وسعى لسحب قفص الدجاج، ليسقط على رأسه مباشرة، ويفارق الحياة على الفور.

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى تلا المركزي للعرض على الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صعيد مصر مستشفى تلا المركزي مصرع بائع دجاج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"نجري محادثات معه".. سلوت يتحدث عن محمد صلاح بعد خسارة أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"نجري محادثات معه".. سلوت يتحدث عن محمد صلاح بعد خسارة أمم أفريقيا
قبل انطلاقها رسميًا| وكيل BYD بمصر يكشف عن تكنولوجيا سياراتها الكهربائية
أخبار السيارات

قبل انطلاقها رسميًا| وكيل BYD بمصر يكشف عن تكنولوجيا سياراتها الكهربائية
كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)
أخبار المحافظات

كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-1: نجاحات ومكاسب مالية في الطريق لهؤلاء- وتنبيهات
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-1: نجاحات ومكاسب مالية في الطريق لهؤلاء- وتنبيهات
هل زار سيدنا النبي مصر في رحلة الإسراء؟.. عميد كلية الدعوة يجيب
أخبار

هل زار سيدنا النبي مصر في رحلة الإسراء؟.. عميد كلية الدعوة يجيب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)
- سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة