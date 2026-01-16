"قفص الفراخ موّته".. مصرع بائع متجول بحادث على شريط القطار بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقى بائع دجاج متجول مصرعه صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحادث على شريط السكة الحديد أثناء توقف القطار بين محطتي كوم مازن وطنوب بنطاق مركز تلا بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وقال شهود عيان لموقع "مصراوي": إن البائع المعروف باسم "أبو كامل"، وهو من صعيد مصر، كان يتجول بين قرى مركز تلا منذ سنوات لبيع الدجاج.

وأضاف الشهود أن الحادث وقع أثناء توقف القطار في الساعة السابعة صباحًا، حين نزل البائع وسعى لسحب قفص الدجاج، ليسقط على رأسه مباشرة، ويفارق الحياة على الفور.

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى تلا المركزي للعرض على الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة.