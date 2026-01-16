إعلان

"صديق العمر في غرفة النوم".. كواليس اكتشاف مهندس خيانة زوجته بالهرم

كتب : محمد شعبان

11:57 ص 16/01/2026

خيانة زوجية - تعبيرية

لم تكن الغربة وحدها هي التحدي الذي يواجه مهندس سوداني، بل كانت الطعنة التي تلقاها في عقر داره هي الأقسى.

فبينما كان يسعى لتأمين حياة كريمة لزوجته وشريكة حياته، كانت الأخيرة تخطط لتحويل محراب الزوجية إلى ساحة لعلاقة محرمة، وبطلها ليس غريبا، بل هو صديق العمر الذي استغل غياب الزوج ليرتكب خطيئة كبرى.

بدأت الفصول حين ساقت الأقدار الزوج لاكتشاف ما لا يمكن لعقل أن يستوعبه. خيوط الشك بدأت تتجمع حول زوجته ليتضح أنها وقعت في بئر الخيانة مع أحد أصدقائه المقربين.

لم يكن العشيق مجهولاً، بل كان شخصاً تربطه علاقة قوية بالزوج، وكان يقيم خارج البلاد في السودان قبل أن تبدأ فصول هذه العلاقة غير المشروعة.

لم تجد الزوجة مفرًا من الحقيقة أمام إصرار زوجها ومواجهته بالأدلة التي تملكها. وبدلاً من الإنكار، جاءت الاعترافات لتزيد من مرارة الواقع؛ حيث أقرت الزوجة بارتكابها الواقعة وإقامة علاقة غير مشروعة مع الصديق الخائن داخل منزل الزوجية، مستغلة فترات غياب زوجها الطويلة وانشغاله في عمله.

بقلب مثقل بالهموم، توجه الزوج إلى قسم شرطة الهرم لتحرير محضر ضد زوجته، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وعشيقها.

