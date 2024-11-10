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78 جنيها لكيلو البلطي..أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد

10:27 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

سمك البلطي

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كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و 78 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و 170 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 180 و300 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و350 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.

السمك البلطي الفيليه البلطي المكرونة السويسي الكاليماري
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