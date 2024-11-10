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انخفاض أسعار البيض في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

10:13 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 170.06 جنيه، بتراجع 1.56 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 174.7 جنيه، بتراجع 2.24 جنيه.

كرتونة البيض أسعار البيض مجلس الوزراء البيض البلدي
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