كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 130 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 16-1-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4105 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5280 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6160 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7040 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 49280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 70400 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 218944 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 352000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.25% إلى نحو 4604 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.