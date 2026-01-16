متحف شرم الشيخ يحيي ذكرى الإسراء والمعراج بورشة فنية للأطفال (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم متحف شرم الشيخ ورشة فنية للأطفال تضمنت الحكي التفاعلي والرسم والتلوين، لسرد قصة الإسراء والمعراج بطريقة مشوقة، تزامنًا مع إحياء ذكرى الرحلة المباركة.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الورشة جرت في إطار الرسالة الثقافية والتوعوية للمتحف، بهدف تنمية وعي الأطفال بالأحداث الدينية بطريقة مشوقة، يخوضون خلالها رحلة تخيلية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من خلال الحكي التفاعلي والأنشطة الفنية التي تربط بين القصة والفن والتاريخ.

وأوضح مدير المتحف أن الورشة أقيمت بقاعة التربية المتحفية، بمشاركة الأطفال من سن 6 إلى 14 عامًا، وتضمنت حكي قصصي وأنشطة فنية ممتعة تجمع بين القصة والفن والتاريخ.

وأشار مدير المتحف إلى أن الورشة ضمت جانبًا نظريًا من خلال عرض مبسط وسرد شيق لقصة الإسراء والمعراج بأسلوب سلس يناسب الأطفال، لتقريب المعاني العظيمة والدروس المستفادة من هذه الرحلة المباركة. كما شملت الورشة جانبًا تطبيقيًا أطلق فيه المشاركون العنان لإبداعهم من خلال تنفيذ أعمال فنية تجسد رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حيث قام الأطفال بتلوين اللوحات في أجواء مليئة بالحماس والتفاعل الإيجابي.

وأكد "حسنين" أن إدارة متحف شرم الشيخ مستمرة في تقديم برامج وورش عمل هادفة تجمع بين المعرفة والفن، وتسعى لغرس القيم الدينية والإنسانية وتنمية الحس الإبداعي لدى النشء، من خلال تجربة تعليمية ممتعة لا تُنسى.