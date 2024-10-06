خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والحديد وارتفاع الأسمنت والذهب يستقر

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، والبيض خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر الأسمنت واللحوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما واصلت أسعار الذهب الارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق

155 جنيها لكيلو البوري .. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

18 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

انخفاض الدواجن والدقيق وارتفاع اللحوم والسكر بالأسواق اليوم

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات؟