سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 10 مارس 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 8428 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8513 جنيهًا.



وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7448 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 6384 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 59584 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.



