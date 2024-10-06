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انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

10:29 ص الأحد 06 أكتوبر 2024

أسعار الدواجن

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كتب- أحمد والي:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 100.29 جنيه، بانخفاض 4.19 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 87.88 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 112.71 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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