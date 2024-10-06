ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات؟

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 إلى 2387 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3069 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 إلى 3580 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 4091 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب عند 28640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09% إلى نحو 2654 دولار اللأونصة، خلال تعاملات اليوم (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب