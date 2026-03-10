شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة 3% بعد زيادة السولار

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن سترتفع بنحو 3% بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية.

وقررت لجنة التسعير التلقائي، رفع سعر البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2026، والثالثة خلال عام واحد.

ويأتي هذا القرار في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

وأشار السيد، إلى أن السولار يدخل كعامل أساسي في صناعة الأعلاف، والتي تمثل نحو 70% من مستلزمات إنتاج الثروة الداجنة، وبالتالي سترتفع أسعار الأعلاف وهو ما يزيد سعر الدواجن.

وأضاف السيد أن نقل الدواجن من المزارع إلى المحلات يتم عن طريق عربات نقل تستخدم السولار، وهو ما سيرفع أسعار نقلها للمحلات.

