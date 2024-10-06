إعلان

BBC

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

10:38 ص الأحد 06 أكتوبر 2024

أسعار البيض

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 173.06 جنيه، بانخفاض 2.88 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 173.68 جنيه، بانخفاض 7.32 جنيه.

أسعار البيض البيض البلدي مجلس الوزراء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان