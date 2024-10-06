155 جنيها لكيلو البوري .. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أهم أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 82 و86 جنيها.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 195 جنيه.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 200 و420 جنيها.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و175 جنيها.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيها.

كيلو السمك البوري: سجل بين 115 و 155 جنيها.